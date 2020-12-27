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"متحدث رسمي وشعار".. شرط لمشاركة "منقيات الإبل" في المهرجان

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"متحدث رسمي وشعار".. شرط لمشاركة "منقيات الإبل" في المهرجان "متحدث رسمي وشعار".. شرط لمشاركة "منقيات الإبل" في المهرجان

كشف برنامج الصياهد الفضائي المصاحب لمهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الخامسة عن أن رئيس مجلس الإدارة لنادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين أكد أنه لن تُقبل مشاركة أي منقية ما لم يكن لها شعار رسمي ومتحدث رسمي. مبينًا أن الشروط واللوائح سوف تصدر قريبًا.

وكان رئيس نادي الإبل قد أشار اليوم إلى أنه لن يتم قبول أي منقية للمشاركة في المهرجان إلا بوجود شعار رسمي لها، وسيتم لاحقًا إصدار هذه الاشتراطات والإعلان عنها؛ ليتم العمل بها لمن أراد المشاركة.

وكشف عن أن من المقترحات في هذا الجانب وضع أسماء لجميع الإبل، أو متحدث رسمي لها. وجميع هذه المقترحات سيتم اعتمادها بشكل رسمي في وقت لاحق. موضحًا أن شعار المنقية سيعود بالنفع عليها، وأن نادي الإبل يعمل بشكل تجاري، يستفيد منه أصحاب المنقيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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