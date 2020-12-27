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بسبب انعدام الشبكة.. طلاب "وادي دو" بالباحة يؤدون اختباراتهم في مركباتهم خارج الوادي

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الأهالي طالبوا بإنهاء معاناتهم في أقرب وقت ممكن

بسبب انعدام الشبكة.. طلاب

قال أهالي "وادي دو" بمحافظة قلوة بمنطقة الباحة، لـ"سبق"، إن أبناءهم وبناتهم في جميع المراحل الدراسية والجامعات يخرجون من الوادي طيلة التعليم عن بعد وخلال أيام الاختبارات النهائية الأيام الحالية بحثًا عن الإنترنت خارج الوادي، ويذهبون إلى مركز الشعراء بالمحافظة؛ ما جعلهم يتذمرون لعدم توفير برج إنترنت واتصال لهم.

وقال "ع. م الزهراني" إنه من سكان القرية الذين يعانون بصفة مستمرة بسبب انعدام الشبكة، وحيث إن طلاب وطالبات القرية لا يستطيعون الدخول لمنصة مدرستي، ويواجهون صعوبة في إجراء الاختبارات عبر المنصة؛ مما يقودنا إلى الذهاب لمركز الشعراء والمكوث في السيارات لعدة ساعات، راجيًا من الله ثم من الجهات المختصة سرعة اعتماد برج اتصالات وإنترنت للوادي وإنهاء معاناتهم.

وأوضح "ع. س الزهراني" أنه أحد المرابطين في الحد الجنوبي، مبينًا أن ابنته تواجه صعوبة في الدخول للمنصات التعليمية، حيث يضطر عند العودة للقرية إلى اصطحاب ابنته لخارج القرية لتتمكن من الحصول على فرصتها في التعليم، مناشدًا أهل الاختصاص بتوفير برج اتصال وإنترنت يخدمهم.

وقال المواطن فهد أحمد الزهراني: "سبق لنا أن قدّمنا طلبات عدة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وطلبنا تزويدنا ببرج لأننا محرومون من الاتصال والإنترنت، وخصوصًا في مرحلة التعليم عن بعد، بالإضافة إلى عدم استفادة المواطنين من الخدمات الحكومية الإلكترونية".

وأضاف "الزهراني": "مع العلم أن لدينا طلبًا من أكثر من ثماني سنوات، وتم إغلاقه دون حل نظرًا لعدم وجود جدوى اقتصادية من تركيب برج اتصال، وحقيقية مثل القرى والهجر والمراكز التي لا يوجد بها كثافة سكانية يتم دعمها عبر صندوق الخدمة الشاملة في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وتابع "الزهراني" أنه تم تشكيل لجنة من الاتصالات ومن قِبل مركز الشعراء، وقرروا حاجتنا إلى الشبكة، وحيث إن الوادي يحيطه الجبال الشاهقة، ويمنع من وصول الاتصال والإنترنت، ويوجد تقرير صادر من الاتصالات يثبت صحة ذلك.

وتواصلت "سبق" منذ أسبوعين مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولم يتم الرد حتى الآن، فيما طالب أهالي الوادي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنهاء معاناتهم في أقرب وقت ممكن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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