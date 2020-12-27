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دافئ وشبورة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الاثنين بدرجات الحرارة

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دافئ وشبورة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الاثنين بدرجات الحرارة دافئ وشبورة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الاثنين بدرجات الحرارة

مصراوي Masrawy

10:40 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الاثنين، طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وبارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الاثنين: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

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