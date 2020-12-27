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النرويج ترصد أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة

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النرويج ترصد أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة النرويج ترصد أولى الإصابات بسلالة كورونا الجديدة

مصراوي Masrawy

10:24 م الأحد 27 ديسمبر 2020

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت النرويج إنها سجلت أولى حالات الإصابة بالسلالة الجديدة لكورونا، التي يبدو أنها أكثر قابلية للانتقال من والتي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقال معهد "تي بي" النرويجي للصحة العامة، اليوم الأحد، إن الحالتين تم اكتشافهما لمسافرين وصلا من بريطانيا في وقت سابق هذا الشهر. ولم تحدد الوكالة متى بالضبط.

وقالت الوكالة إنه تم حجب هويتي وموقع الشخصين بسبب قواعد الخصوصية.

وذكرت لاين فولد من معهد الصحة العامة، أنه تم إخطار السلطات المحلية في البلديتين وبدأت في تعقب المخالطين، مضيفة في بيان أن السلطات ستضمن إجراء اختبارات إضافية.

وأفادت الوكالة النرويجية، أنه تم اكتشاف السلالة المتحورة من الفيروس البريطاني في ما يقرب من 12 دولة في أوروبا. وأبلغت السويد عن أول حالة إصابة معروفة بالسلالة يوم السبت، بينما سجلت الدنمارك المجاورة أكثر من 40 حالة.

وفرضت النرويج مؤخرًا حظرًا على رحلات الركاب من بريطانيا سيظل مستمرا حتى ظهر يوم الثلاثاء، وقالت إن الحظر يمكن تمديده إذا لزم الأمر.

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