أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

316 حالة وفاة بكورونا في المملكة المتحدة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة

Print
316 حالة وفاة بكورونا في المملكة المتحدة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة 316 حالة وفاة بكورونا في المملكة المتحدة وأكثر من 30 ألف إصابة جديدة

مصراوي Masrawy

10:13 م الأحد 27 ديسمبر 2020

لندن - (أ ش أ):
سجلت المملكة المتحدة 316 حالة وفاة اليوم الأحد إضافة إلى 30 ألفاً 501 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19.
وقالت بوابة الحكومية إن الأرقام تعكس بيانات من إنجلترا وويلز، لكن لا توجد بيانات جديدة من أيرلندا الشمالية ولا توجد بيانات وفيات جديدة من اسكتلندا بسبب عطلة عيد الميلاد، بحسب صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.
وأثار رئيس الشركة التي تقف وراء لقاح أكسفورد-أسترازينيكيا باسكال سوريوت الآمال ،في أن يكون أكثر فاعلية مما كان يعتقد في البداية وسط الانتشار السريع لسلالة فيروس كورونا في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم.
وقال رئيس الشركة لصحيفة "صنداي تايمز" أنه يعتقد أن الباحثين وجدوا "التركيبة الفائزة" ،باستخدام جرعتين من اللقاح ووعد بنشر النتائج حيث أشارت التقارير إلى أن الجهة المنظمة في المملكة المتحدة قد توافق على اللقاح في غضون أيام.
يأتي هذا الإعلان ببعض الارتياح حتى في الوقت الذي أعلنت كندا أحدث تحديد لحالات النوع الجديد شديد العدوى من فيروس كورونا، والذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة وانتشر منذ ذلك الحين إلى اثني عشر دولة على الأقل.
وأشاد وزير الخزانة ريشي سوناك بجهود الشركة لتحضير اللقاح حتى الآن، وقال لصحيفة "ذا ميل أون صنداي": "ستكون هناك أيام وشهور صعبة قادمة، ولكن هناك أسباب للتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا وما يعد به عام 2021"، وأن النشر المبكر للقاحات - والعمل الرائع لعلمائنا وهيئة الرعاية الصحية - يعني أنه يمكننا الآن رؤية الضوء في نهاية النفق مع هذا الوباء."
وقال وزير الصحة في حكومة الظل في حزب العمال جوناثان أشوورث للصحيفة إن هناك "سباق مع الزمن" لتطعيم عدد كافٍ من الناس حيث حث على تجنب ما قال إنها "نفس الأخطاء مرة أخرى" في كونها "بطيئة جدًا" لحماية سكان دور الرعاية من المسنين.
وكانت وزارة الصحة في بريطانيا قد أعلنت في عشية عيد الميلاد يوم 25 من الشهر الجاري إن أكثر من 600 ألف شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح كوفيد-19.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

شبكة عيون الإخبارية