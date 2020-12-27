"هيئة مكة " ينظم لقاءات لتعزيز الأمن الفكري والثبات على الدين وفق منهج السلف

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تناولت كتابي "وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين" و"الجهاد وضوابطه الشرعية "

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدة لقاءات ضمن البرنامج الوقائي في (تعزيز الأمن الفكري) نفذها مديري الإدارات والوحدات والأقسام لمنسوبيهم.

وتناولت اللقاءات قراءة من كتاب (وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها ) الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند، وكتاب الجهاد وضوابطه الشرعية للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان والتي تحصّن من الانحراف الفكري وتبين خطره والتحذير منه والتأكيد على لزوم الجماعة، ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإظهار ذلك سلوكياً ومجتمعياً، والتذكير أن البصيرة والاستقامة والثبات على الدين وفق منهج السلف الصالح إنما يكون باتباع المنهج الصحيح لا بالأهواء والتحزبات.

وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن هذه اللقاءات تأتي ضمن خطة عمل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة المكرمة ضمن توجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند -حفظه الله- لتعزيز الأمن الفكري.