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شرطة منطقة الرياض: القبض على 3 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج

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شرطة منطقة الرياض: القبض على 3 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج السعودية شرطة منطقة الرياض: القبض على 3 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج
عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية

شرطة منطقة الرياض: القبض على 3 أشخاص حوَّلوا أموالاً مجهولة المصدر لخارج السعودية

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة أسفرت -بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص، نازح ومقيمَيْن من الجنسيتَيْن السورية واليمنية، في العقد الثالث من العمر؛ تورَّطوا بجمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج عبر حسابات بنكية لكيانات تجارية، تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، متخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكرًا لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ (1.314.991) ريالاً، وبطاقات صرف آلي، ودفاتر شيكات، استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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