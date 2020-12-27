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العناية الإلهية أنقذت الطلاب.. معاينة حادث اصطدام ميكروباص بسور مدرسة بالعياط

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العناية الإلهية أنقذت الطلاب.. معاينة حادث اصطدام ميكروباص بسور مدرسة بالعياط العناية الإلهية أنقذت الطلاب.. معاينة حادث اصطدام ميكروباص بسور مدرسة بالعياط

مصراوي Masrawy

10:22 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب - محمد شعبان:

كشفت المعاينة الأولية ملابسات اصطدام سيارة بسور مدرسة في العياط، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، اليوم الأحد.

وتبين بالفحص أنه أثناء سير سيارة أجرة "ميكروباص" بجوار مدرسة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

مع فقد السائق السيطرة على عجلة القيادة انحرفت السيارة عن الطريق، واصطدمت بسور مدرسة مجاورة ما أدى إلى سقوط جزء منه دون تعرض التلاميذ أو أعضاء هيئة التدريس لمكروه.

البداية تعود إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الجنوب إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بدائرة مركز العياط.

وانتقلت قوة إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط تنسيقا مع إدارة المرور.

وتبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص بسور مدرسة ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 8 آخرين بينهم السائق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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