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متحدث الوزراء: 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني تصل خلال أيام

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متحدث الوزراء: 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني تصل مصر خلال أيام متحدث الوزراء: 500 ألف جرعة من اللقاح الصيني تصل خلال أيام

مصراوي Masrawy

10:14 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء اليوم الأحد، بشأن مواجهة والقرارات التي ستتبعها خلال ساعات من مجلس الوزراء ووزارة العدل، صدرت وفقًا لصحيح القانون ومن صاغها لجنة قانونية ضمنت سلامة التطبيق.

تابع سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد: "أنه يمكن الطعن على القرارات فهذا حق قضائي، لكن في النهاية لن يجدي الطعن في مثل هذه الإجراءات كونها صادرة مع صحيح قانون العقوبات".

وكشف أن قرار مجلس الوزراء بإلزامية ارتداء الكمامة في ظل الجائحة وما نص عليه من عقوبات، صدر وفقًا لقانون الطواريء لكن آلية التطبيق والإنفاذ عبر تدرج الغرامات من 50 جنيهًا حال السداد الفوري للعقوبة أو 100 جنيه في حال العرض على النيابة نهاية بغرامة 150 جنيهًا في حال الإحالة للمحاكمة فهي صدرت وفقًا لنصوص قانون العقوبات في التصالح في المخالفات.

كما كشف أن تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح ساينوفارم الصيني، يعود لأسباب لا تخص وحدها بل لأسباب لوجستية تخص الشركة الصينية، لأنها تنتظر أن تعلن دولة الصين خطتها القومية أولًا حول اللقاح حتى يكون بوسع الشركة القيام بالتوريد.

وأوضح أن النصف مليون جرعة المنتظرة من اللقاح الصيني ستصل خلال أيام، مؤكدًا أن لا تعمل فقط على اللقاح الصيني فقط بل على 3 شركات مختلفة يأتي الصيني في مقدمتها ويليه استرازينيكا البريطاني والثالث فايزر الأمريكي.

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