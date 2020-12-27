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متحدث "التنمية المحلية": إغلاق 11 ألف محل عام خالف مواعيد الإغلاق

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متحدث "التنمية المحلية": إغلاق 11 ألف محل عام خالف مواعيد الإغلاق متحدث "التنمية المحلية": إغلاق 11 ألف محل عام خالف مواعيد الإغلاق

مصراوي Masrawy

10:13 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):


أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم وزارة التنمية، إغلاق 11 ألف و608 محال عام ما بين مطاعم ومقاهي ومحلات منذ أول ديسمبر الجاري إلى الآن، لمخالفتها مواعيد الإغلاق التي أقرتها رئاسة الوزارة منذ بداية الشهر، لافتًا إلى أن إعادة فتح المحال يستلزم بعض الإجراءات لعودة العمل من جديد.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة "القاهرة والناس" أن الوزارة ستعمل الآن على متابعة الإجراءات الخاصة بإجراءات كورونا إلى جانب الالتزام بمواعيد إغلاق المحال بشكل عام، مؤكدًا أن مسئولي الوزارة سيراجعون نسبة الـ50% بشكل دوري.

وفيما يتعلق بتطبيق إجراءات كورونا في الفنادق، قال قاسم: "مظاهر الاحتفال فيما يتعلق بالفنادق وزارة السياحة هي المشرفة عليها، بينما نحن نتابع المحال واللي هيخالف قرارات المواعيد الرسمية ستكون عقوبته الإغلاق، ومن يخالف إجراءات كورونا ستكون سيضاف إليه الغرامة الفورية".

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مصراوي Masrawy

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