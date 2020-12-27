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عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب: بيان البرلمان الأوربي يشجع الإرهاب

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عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب: بيان البرلمان الأوربي يشجع الإرهاب عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب: بيان البرلمان الأوربي يشجع الإرهاب

مصراوي Masrawy

10:03 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):

استنكر المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الموقف الأوروبي من ملف حقوق الإنسان في مصر.

وأكد بركات، في كلمته باجتماع المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب، أن بيان البرلمان الأوروبي مسيّس بدليل أنه طالب بالإفراج فقط عن عناصر الإخوان الإرهابية وأسماء أخرى شاركت في العمليات الإرهابية، ولم يطلب الإفراج عن سجناء أخرين وكأنه يريد فقط أن يمنح الحرية للعناصر الإرهابية ليعيدوا الكرة في حرق الدولة المصرية.

وأكد بركات أن مصر لديها أنظمة قضائية يشهد العالم كله بنزاهتها، وأنه لا يوجد معتقلين في مصر ولكن هناك سجناء يقضون عقوباتهم لارتكابهم جرائم بشعة في وضح النهار، خلفت شهداء ومصابين من بينهم أطفال ونساء واعترفوا بارتكاب تلك الجرائم البشعة ثم يأتي البرلمان الأوروبي ليطالب بالإفراج عنهم ما يؤكد ازدواجية المعايير الأوروبية.

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مصراوي Masrawy

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