أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"السومة": نسبة الرحيل أو البقاء في البيت الأهلاوي 50%

Print
"السومة": نسبة الرحيل أو البقاء في البيت الأهلاوي 50% "السومة": نسبة الرحيل أو البقاء في البيت الأهلاوي 50%

قال مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي السوري عمر السومة، إن نسبة بقائه مع الفريق الأهلاوي متكافئة مع إمكانية رحيله، مع دخوله فترة الـ6 أشهر في عقده والتي تتيح له الانتقال إلى أي فريق آخر دون العودة إلى ناديه.
وزاد السومة في تصريح تلفزيوني بعد نهاية مباراة فريقه أمام الرائد( الدورية ) :" لا أحب الحديث عن تفاصيل التجديد من أجل التركيز مع الفريق في الملعب؛ لكن نسبة التوصل إلى اتفاق مع إدارة الأهلي أو عدمه تبقى 50% لكل احتمال".
وعن هدف الفوز الذي سجله من كرة ثابتة، أوضح السومة أن مدرب الفريق فلادان كان حاسماً معهم في غرفة الملابس بين الشوطين وطالبهم بالفوز للمنافسة على اللقب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020

"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020

"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"

"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

شبكة عيون الإخبارية