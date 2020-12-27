أمير ‏حائل يعلن أسماء الفائزين بجائزته "بصمة" في نسختها الثالثة

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في أفرع الأداء والتميز والعطاء والمبادرة والإبداع والتأليف وكتابة الرواية

أعلن- قبل قليل- الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير ‏منطقة حائل الفائزين في جائزته "بصمة" في نسختها الثالثة.

وجاءت أسماء الفائزين كالتالي:

فرع "أداء":

‏-المديرية العامة للشؤون الصحية بحائل

‏-مشروع المياه الشامل ومشروع برج المياه

‏-مشروع المدينة الاسثمارية، ومشروع تطوير وتحسين منطقة المغواة،ومشروع تطوير وتحسين منطقة برزان.

فرع "تميز":

-عادل بن صالح آل الشيخ وكيل إمارة منطقة حائل

-اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي مدير شرطة منطقة حائل

-الدكتور حمود بن فهد الشمري مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل سابقا

-العميد سلوم بن مسعد النفيعي مدير إدارة المخدرات بمنطقة حائل

-فارس بن محمد حزام مدير القناة الاخبارية السعودية

-عبدالعزيز بن عبدالله السيف الرئيس التنفيذي لرالي حائل الدولي

-خالد بن عيد الجمعان مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة حائل

-فهد بن محمد العفنان مدير محطة تلفزيون منطقة حائل

-فؤاد بن فهد الغصاب المدير التنفيذي لرالي حائل الدولي

-فريح بن محمد العياد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل

-عبدالرحمن حمد اليحيا مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بحائل

-بدر بن حمود الصعيدي مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمنطقة حائل

-محمد بن نوح الغويري مدير عام الأحوال المدنية بحائل

فرع "عطاء":

-مؤسسة العجيمي الخيرية

-رجل الأعمال حمود بن جزاع الرضيمان

-فريق الهلال الأحمر التطوعي

فرع "مبادرة":

-مبادرة إنشاء الكلية التقنية بمحافظة الحائط

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحائل

-مبادرة مركز الدعم المجتمعي بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل

-مبادرة الأمير عبد العزيز بن سعد ( عيونكم بعيوننا )

التجمع الصحي بحائل

-مبادرة وسام التميز بمكتب تعليم الجنوب بتعليم حائل-بنات

فرع "إبداع":

-واحة الإبداع بجامعة حائل

-طلال بن محمد باغر (ملحن )

-الدكتور عيد بن حمد اليحيى معد برنامج على خطى العرب

-هند بنت ملفي الشمري مخرجة سينمائية

-عبد الله بن عبدالعزيز الخزام اعمال تراثية

-الدكتورة شيمه بنت محمد الشمري

مؤلفة وروائية

-ناصر بن عزيز الرشيدي قناة حائل للتعلم النشط

-روضة عناية اليوم برامج وأعمال متطورة

-حمد بن عبدالعزيز الشغدلي

النحت على الرخام ( الفن التشكيلي )

-خلفة بنت عواد الشمري في فن الرسم التشكيلي

-المركز الأول للمسابقة الدولية للجمعية الأمريكية للجودة (جامعة حائل ) ويمثله المهندس عبد الرحمن بن فهد الزامل.

-هويشل سعود الهويشل جائزة المعلم المتميز على مستوى دول الخليج العرب

-المركز الثالث لمسابقة تحدي نيوم للذكاء الاصطناعي مسار الطاقة (جامعة حائل) ويمثله أيمن بن حماد الشمري وبدر بن مزعل العنزي وفهد بن عبيد الحربي ومحمد بن أحمد الشدوخي.

-الطالبة ليان بنت زيد الهمشي عن بحوثها ومشاركاتها المحلية والعالمي.