محافظ المنيا يغلق مركزًا للدروس الخصوصية

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

أغلق محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الأحد، مركزًا للدروس الخصوصية داخل حي جنوب المدينة، وذلك خلال جولة مفاجئة أجراها لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب يوم واحد من إغلاق مركز آخر.

رافق المحافظ، خلال جولته، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.

وقال المحافظ إن هناك تكليفات مُشددة من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الإجراءات الوقائية ومواجهة أي تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المُستجد، موضحًا أن هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.​