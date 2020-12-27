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برلماني: قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر ضمن أولويات الفصل التشريعي الجديد

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برلماني: قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر ضمن أولويات الفصل التشريعي الجديد برلماني: قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستاجر ضمن أولويات الفصل التشريعي الجديد

مصراوي Masrawy

09:39 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراري):

قال النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة البساتين انه ينوي الانضمام للجنة الاسكان و الزراعة بمجلس النواب في الرغبات التي سيتقدم بها للمجلس

وأضاف عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية، أن قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن الأولويات البرلمانية في الفصل التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أهمية أن يخضع القانون لحوار مجتمعي حقيقي وكافة الآراء والتوجهات.

وأشاد عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة البساتين بقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أنه تصدى للعشوائية، لافتًا إلى أهمية منع المخالفات مستقبلًا.

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