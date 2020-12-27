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غدًا وحتى الخميس.. بدء مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء لجان لامتحانات الدبلومات

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غدًا وحتى الخميس.. بدء مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء لجان لامتحانات الدبلومات غدًا وحتى الخميس.. بدء مقابلات المرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء لجان لامتحانات الدبلومات

مصراوي Masrawy

09:06 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب– أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء المقابلات الشخصية للمرشحين للعمل كرؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية، غدًا الاثنين، في مقر القطاع الفني بفيصل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تقسيم مواعيد المقابلات على أيام، والتي تبدأ غدًا الاثنين الساعة 9:30 صباحًا، مشددة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء المقابلة للحفاظ على إجراءات السلامة.

وجاءت مواعيد المقابلات على النحو التالي:

- الاثنين 28 ديسمبر: إجراء المقابلات للمرشحين بقطاعات التعليم الزراعي والمهني والسنوات الخمس.

- الثلاثاء 29 ديسمبر: مقابلة المرشحين بجميع قطاعات التعليم التجاري والسنوات الخمس.

- الأربعاء 30 ديسمبر: مقابلة قطاعات التعليم الصناعي بطنطا والزقازيق ودمنهور والمنيا.

- الخميس 31 ديسمبر: مقابلة التعليم المرشحين بقطاعات التعليم الفندقي والتعليم الصناعي بالقاهرة وقويسنا ودمياط وبني سويف والمهني ​

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