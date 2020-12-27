عمره شهرين.. الشرقية تُسجل أصغر حالة شفاء من كورونا لرضيع (صور)

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

سجلت محافظة الشرقية، اليوم الأحد، أصغر حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ لرضيع عمره شهرين، أصيب قبل أسبوع وتعافى من الفيروس دون إصابة أيٍ من أفراد أسرته.

قال الدكتور محمد غيدة، نائب مدير مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، إن الطفل سليم أيمن عبدالهادي، البالغ من العمر شهرين وبضعة أيام، دخل المستشفى يعاني من صعوبة في التنفس، فيما أكدت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

أشار نائب مدير المستشفى، في تصريحات خاصة، إلى أنه جرى وضع الطفل على جهاز تنفس اصطناعي بقسم الحضانات الخاص بالعزل، وتحسنت حالته خلال 7 أيام فقط، ليغادر المستشفى في واقعة أشبه بمعجزة في مواجهة الفيروس.

من جانبه، يقول والد الطفل إن نجله مولود بعد حمل والدته بـ 7 أشهر فقط، منوهًا بأن الأم لم تكن مصابة بالفيروس وقت حملها وولادتها، وأن الأسرة جميعها ملتزمة بالإجراءات الوقائية لمواجهة الفيروس ولم يصاب أيًا منهم بالفيروس منذ ولادة الطفل.

وأوضح والد الطفل أن نجله كان يعاني من صعوبة في التنفس، وفور نقله إلى المستشفى تبين إصابته بالفيروس، لافتًا إلى أن إصابته لم يعرف مصدرها حتى الآن، لكنه يحمد الله ويشكر المستشفى وإدارتها على جهودهم المبذولة في تعافي الطفل من الفيروس.​