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" ديربي الشرقية ".. الاتفاق يضرب القادسية بثنائية ويصعد لمربع الكبار

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في ختام الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قفز الاتفاق لمربع الكبار في سلم ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد أن كسب نظيره القادسية 2/1 في قمة "ديربي الشرقية"، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر، في ختام الجولة العاشرة.

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بهدف لمثله، حيث كان الاتفاق البادئ في التسجيل عن طريق سليمان دوكارا عند الدقيقة 25.

وعادل النتيجة للقادسية حسن العمري عند الدقيقة 43 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عند الدقية 52 أضاف علي هزازي الهدف الثاني للاتفاق، وكان كافياً للحفاظ على التقدم وخطف النقاط الثلاث.

بتلك النتيجة رفع الاتفاق رصيده النقطي إلى 17 نقطة في المركز الرابع، وبقي القادسية على رصيده السابق 13 نقطة، في المركز العاشر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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