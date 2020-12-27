نقيب المهندسين يلتقي مخترع "روبوت كورونا" ويهديه كارنيه العضوية (صور)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، المهندس الشاب محمود الكومي مخترع "روبوت" كورونا الأول من نوعه عالميًا، في أخذ البصمة الجينية PCR والكشف عن الإصابة بفيروس كورونا على بعد 5 أمتار، بعد أن شاهده في أحد المحطات التلفزيونية.

وطالب ضاحي بسرعة التواصل مع المهندس الشاب وتحديد موعد لمقابلته، وبالفعل تم عمل الاتصالات اللازمة وتواصل المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد بالنقابة مع المهندس المخترع، لإبلاغه برغبة نقيب المهندسين في مقابلته.

وعبر المهندس المخترع، عن سعادته البالغة لهذا الاتصال، مشيرًا إلى أنه برغم تعدد اللقاءات الإعلامية والتواصل معه من جهات كثيرة إلا أن هذا اللقاء له مذاق خاص وفرحة لا يمكن وصفها.

وقال الكومي أثناء اللقاء: "أنا فرحان بدعوة أبو المهندسين المصريين المهندس هاني ضاحي وبتواجدي هنا في البيت الكبير لمهندسي مصر"، مضيفًا: "لم يسعفن الوقت لإنهاء أوراق عضويتي بالنقابة، لأنني فور تخرجي التحقت بالخدمة العسكرية وبدأت مع ظهور جائحة كورونا في التركيز بتصميم الروبوت، إلا أنني وبعد هذه الدعوة وإحساسي أني في بيتي لن انتظر لحظة لأنهي أوراق انتمائي لهذا المكان العريق".

من جانبه قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، أن النقابة تدعم أبناءها وتعطي اهتمام خاص للشباب منهم وأصدر قراره فورا بسرعة إنهاء عضوية المخترع الشاب محمود الكومي ، دون أي نفقات تعبيرا عن تقدير النقابة لأحد أبنائها الشباب.

وثمن نقيب المهندسين، مايتم كل عام بمؤتمر الشباب تحت رعاية رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الرئيس السيسى يولي الشباب اهتمام خاص جدا ويوصي دوما بتبنيها وتبني أفكارهم، واستمع نقيب مهندسي مصر إلى تفاصيل اختراع المهندس الشاب ، وقال مفتخرا به وأمثاله "شباب مصر بخير".

وأشاد ضاحي بالمهندس "الكومي" ، مشيرا إلى أنه أحد شباب مصر الواعد الطموح ، والذي يمتلك قدرات علمية هائلة وله مستقبل واعد في مجال الابتكار لافتا ان النقابة ستبذل قصارى جهدها لدعمه، مشيرًا إلى أن أي أمة تنهض من خلال شبابها خاصة المبتكرين والمفكرين منهم والذين لا يألون جهدا في مواكبة التطورات العالمية خاصة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، مؤكدا ان مصر بها مئات الشباب مثل الكومي ممن يسخرون عقولهم لخدمة مصر، مضيفًا: "سعيد بلقائك وبما توصلت إليه، وسنسعى خلال الفترة المقبلة لكي يدخل حيز التنفيذ".

وقدم نقيب المهندسين درع النقابة للمهندس محمود الكومي، تقديرًا لما بذله من فكر وجهد وطالبه بتقديم تقرير واف، وعرض تفصيلي للاختراع ، لكي يتم تقديمه لأكثر من جهة صناعية، بدعم من النقابة.