أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و"السومة" يعاقبهم بهدف قاتل

Print
قلّص الفارق بينه وبين الهلال إلى نقطة.. "التاريخي" حضر

الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و

واصل الأهلي زحفه نحو صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ وذلك بعد أن قلص الفارق بينه وبين المتصدر (الهلال) إلى نقطة واحدة فقط؛ إذ حقق الأهلي فوزًا ثمينًا على مستضيفه الرائد2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وكان الرائد البادئ بالتسجيل عند الدقيقة الـ13 عن طريق "نيكولتش" من ركلة جزاء في الشوط الأول. وعادل "ميتريتا" النتيجة للأهلي عند الدقيقة الـ55 من زمن الشوط الثاني، فيما عاد (هداف دوري المحترفين التاريخي) عمر السومة بهدف قاتل للأهلي عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع 2+90.

وبتلك النتيجة بقي الأهلي ثانيًا برصيد22 نقطة، والرائد في المركز الـ12 برصيد11 نقطة.

الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و

الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و

الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و

الرائد يرفض هدايا الدفاع.. و

الأهلي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020

"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020

"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"

"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

شبكة عيون الإخبارية