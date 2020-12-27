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"بودكاست متمم" يناقش التحوُّل الرقمي في التعاملات الحكومية

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"بودكاست متمم" يناقش التحوُّل الرقمي في التعاملات الحكومية "بودكاست متمم" يناقش التحوُّل الرقمي في التعاملات الحكومية

ناقش برنامج "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفِّذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، البيانات الرقمية في رؤية 2030، وذلك في حلقة جديدة، نشرها المركز مساء اليوم.

واستضافت الحلقة مدير مركز المعلومات الوطني، معالي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن؛ ليساهم في تحقيق رؤية 2030، إضافة إلى رحلة التحول الرقمي في . كما ناقشت الحلقة المنصات الحكومية الإلكترونية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال. كما تطرقت الحلقة إلى عدد من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن برنامج بودكاست متمم يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها "مركز التواصل والمعرفة المالية"؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية. ويركز البرنامج في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية السعودية 2030. برنامج بودكاست متمم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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