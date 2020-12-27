تحذيرات من زيادة أعداد الاصابات بكورونا في الولايات المتحدة بعد الأعياد

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واشنطن - (أ ش أ):

حذر مسؤولو الصحة الأمريكيون الحاليون والسابقون اليوم الأحد، المواطنين الأمريكيين من احتمال حدوث زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 بعد عطلة أعياد الميلاد.

وحذر أنتوني فاوتشي، كبير أطباء الأمراض المعدية بالحكومة في حوار تلفزيوني "قد يكون هناك زيادة تتبعها زيادة في الإصابات" في الطريق بعد فترة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.

وحذر فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، من وصول الولايات المتحدة لـ"نقطة حرجة للغاية" في مكافحة الوباء بعد أن تجاهل العديد من الأمريكيين توجيهات تجنب السفر.

وانتعشت حركة الطيران مؤخرًا بينما ظل أقل بكثير من مستويات العام الماضي، وتظهر الأرقام الصادرة عن إدارة أمن النقل أن أكثر من مليون شخص انتقلوا عبر نقاط التفتيش في المطارات الأمريكية خلال خمسة من الأيام التسعة الماضية لقضاء العطلات وخلالها.