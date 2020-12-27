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الرئيس وملك الأردن يتباحثان هاتفيًا حول تطورات القضية الفلسطينية

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الرئيس السيسي وملك الأردن يتباحثان هاتفيًا حول تطورات القضية الفلسطينية الرئيس وملك الأردن يتباحثان هاتفيًا حول تطورات القضية الفلسطينية

مصراوي Masrawy

08:24 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح ، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال الهاتفي تناول التباحث حول آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، خاصةً تطورات القضية الفلسطينية، فضلًا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وتوافقت الرؤى خلال الاتصال نحو أهمية تكثيف العمل على المستوين الإقليمي والدولي لحلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط، ودفع الجهود لاستئناف مسار المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الزعيمان خلال الاتصال الحرص على تعزيز العلاقات الاستراتيجية والروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتشاور بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك فى ضوء ما يجمعهما من توافق فى الرؤى والمصالح.

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مصراوي Masrawy

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