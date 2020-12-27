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التحالف العربي: تدمير 5 ألغام إيرانية جنوبي البحر الأحمر

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التحالف العربي: تدمير 5 ألغام إيرانية جنوبي البحر الأحمر التحالف العربي: تدمير 5 ألغام إيرانية جنوبي البحر الأحمر

مصراوي Masrawy

08:25 م الأحد 27 ديسمبر 2020

صنعاء - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي بقيادة ، مساء اليوم الأحد، عن تدمير 5 ألغام إيرانية الصنع جنوبي البحر الأحمر.

ونقلت "قناة " السعودية الرسمية، عن التحالف قوله: "تم اكتشاف وتدمير 5 ألغام بحرية خلال 24 ساعة جنوبي البحر الأحمر". وأفاد التحالف بأن " الألغام المكتشفة إيرانية الصنع من نوع "صدف".

وأردف أن ميليشيا الحوثي ترفع النشاط الإرهابي بزراعة الألغام جنوب البحر الأحمر وباب المندب.

وكان التحالف العربي أعلن الخميس الماضي تدمير أربعة ألغام بحرية زرعها الحوثيون في البحر الأحمر.

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