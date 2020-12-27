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مصراوي Masrawy

وكالات

أعلنت هيئة الطيران المدني في السعودية، مساء الأحد، عن صدور موافقة الجهات المختصة على مغادرة غير السعوديين المملكة ابتداءً من اليوم الأحد، مع التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المتبعة.

وكانت المملكة السعودية، أعلنت تعليق الرحلات الجوية بالكامل مؤقتًا لمدة أسبوع واحد، في 20 ديسمبر الجاري، إلا في الحالات الاستثنائية.

كشفت الخطوط الجوية السعودية، مصير تذاكر الطيران، بعد تعليق الرحلات لمدة أسبوع.

وقالت الخطوط السعودية، إنها تسمح الإبقاء على التذاكر مفتوحة وتعديلها مستقبلا، وفقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.