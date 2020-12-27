سول توقف تنفيذ إجراءات حالة التأهب القصوى بعد تراجع إصابات كورونا

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مصراوي Masrawy

سول - (د ب أ)

ذكر تقرير إخباري اليوم الاحد، أن كوريا الجنوبية توقفت عن تنفيذ حالة التأهب القصوى الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى أعلى مستوى لها، مشيرة إلى تراجع وتيرة الاصابات.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة، كون ديوك تشيول، قوله في إفادة صحفية تم بثها اليوم الأحد على شاشات التليفزيون، إن الحكومة سوف تحافظ على قواعد التباعد الاجتماعي من مستوى 5ر2 في منطقة العاصمة سول، ومستوى 2 في أجزاء أخرى من البلاد، حتى الثالث من يناير المقبل.

وقد أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 970 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 56 ألفا و800 حالة.