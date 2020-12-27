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متحدث "الوزراء" يوضح موقف السيارات الخاصة من تطبيق غرامة الكمامة

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متحدث "الوزراء" يوضح موقف السيارات الخاصة من تطبيق غرامة الكمامة متحدث "الوزراء" يوضح موقف السيارات الخاصة من تطبيق غرامة الكمامة

مصراوي Masrawy

08:00 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن القرارات التي صدرت اليوم هي لإعادة الانضباط بالشارع المصري، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة عقب تراخي المواطنين فيما بتعلق بارتداء الكمامات، وموجهة الموجة الجديدة من التي تعتبر أكثر انتشارًا من الأولى.

وأكد سعد في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن تحصيل 50 جنيهًا غرامة عدم ارتداء الكمامة سيطبق من الأحد المقبل، موضحًا أنه سيتم تحصيل الغرامة فوريًا بإيصال رسمي، مشيرًا إلى أن الغرامة بسبب عدم ارتداء الكمامة وليس حيازتها فقط، وفي حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويل المواطن المخالف إلى النيابة العامة.

وأضاف: "من القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، ارتداء الكمامة في المصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي والميكروباص والتاكسي وجميع وسائل النقل باستثناء أصحاب السيارات الخاصة".

وتابع أنه سيتم فرض غرامة فورية على أي مخالفة للمنشأة كمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع إغلاق المنشاة لمدة أسبوع.

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مصراوي Masrawy

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