بسبب خلافات أسرية.. مقتل شاب على يد عاطلين في المطرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- محمود الشوربجي:

تكثف الأجهزة الأمنية، جهودها للقبض على عاطلين متهمين بقتل شاب بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما بدائرة قسم شرطة شرطة المطرية.

كانت البداية بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بمصرع شاب متأثرًا بإصابته بطعنة سلاح أبيض (سكين)، على يد عاطلين بسبب خلافات نشبت بينهما.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ وبالفحص تبين مقتل شاب على يد عاطلين، قام الأول بتقييده وشل حركته والآخر بمباغتته بسلاح أبيض وتركوه غارقًا في دمائه وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.