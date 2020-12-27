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"بيلا" تتسبب في انقطاع الكهرباء عن 18 ألف منزل شمالي فرنسا

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"بيلا" تتسبب في انقطاع الكهرباء عن 18 ألف منزل شمالي فرنسا "بيلا" تتسبب في انقطاع الكهرباء عن 18 ألف منزل شمالي فرنسا

مصراوي Masrawy

08:11 م الأحد 27 ديسمبر 2020

باريس - (د ب أ)

ارتفع عدد المنازل التي انقطع عنها التيار الكهربائي في شمال فرنسا بسبب إعصار "بيلا" الشتوي ليصل إلى قرابة 18 ألف منزل.

وكان قد أُعْلِنَ في وقت سابق أن هذا الإعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن نحو 12 ألف منزل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) اليوم الأحد استنادا إلى شركة اندي مشغلة الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بهذا الإعصار هي المناطق الساحلية في بريتان ونورماندي.
ووصلت سرعة الرياح التي تم قياسها من فوق قمة برج إيفل إلى ما يصل إلى 145 كيلومترا في الساعة.
من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية "ميتيو فرانس" أن هناك هبوبًا قويًا للرياح وأمواجًا عالية على ساحل الأطلسي.
ودعت إدارة منطقة مونش الواقعة على القنال الإنجليزي السكان إلى توخي الحذر على نحو خاص بسبب الرياح العاتية.

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