أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الكاميرون: 37 قتيلاً على الأقل في حادث اصطدام حافلة بشاحنة وسط البلاد

Print
الكاميرون: 37 قتيلاً على الأقل في حادث اصطدام حافلة بشاحنة وسط البلاد الكاميرون: 37 قتيلاً على الأقل في حادث اصطدام حافلة بشاحنة وسط البلاد

مصراوي Masrawy

08:00 م الأحد 27 ديسمبر 2020

ياوندي - (ا ف ب)


قتل ما لا يقل عن 37 شخصًا في اصطدام حافلة بشاحنة وسط الكاميرون، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية الأحد. كما أصيب 19 آخرون. وكان ركاب الحافلة في طريق العودة إلى العاصمة ياوندي إثر عطلة عيد الميلاد.

أفادت الشرطة في الكاميرون الأحد أن 37 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، بينهم عشر نساء وأربعة أطفال، عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة وسط الكاميرون.

وأصيب 19 راكبًا آخر في الحافلة التي تحطمت في واد، وفق ما صرح مسؤول أمني لإذاعة "سي إر تي في" العامة.

وأوضح مفوض الشرطة في منطقة نديكينيمكي أن الحافلة اصطدمت بشاحنة ثقيلة كانت تسلك الاتجاه المعاكس، وأكد حصيلة الوفيات.

وكان ركاب الحافلة في طريق العودة إلى العاصمة ياوندي إثر عطلة عيد الميلاد، وفق ما أفاد المسؤول في منظمة "سيكيروت" للوقاية من السير مانفريد ميسيكين وكالة الأنباء الفرنسية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

مصر أرض الجمال.. السياحة تطلق أغنية لـ"شيرين عبد الوهاب" للتهنئة بـ 2021

شبكة عيون الإخبارية