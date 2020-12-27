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انتحار تلميذ في منزل أسرته بسوهاج

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انتحار تلميذ في منزل أسرته بسوهاج انتحار تلميذ في منزل أسرته بسوهاج

مصراوي Masrawy

08:01 م الأحد 27 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتحر تلميذ بحبل في سقف منزل أسرته، اليوم الأحد، ناحية قرية عنيبس دائرة مركز شرطة جهينة شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مدير الأمن اللواء حسن محمود إخطارًا من العقيد علي أبو الفضل مأمور مركز شرطة جهينة، بانتحار طفل ناحية قرية عنيبس دائرة المركز.

انتقل إلى مكان البلاغ النقيب هلال سمير رئيس نقطة شرطة عنيبس، وتبين من تحريات الرائد محمد جاد الله رئيس مباحث مركز شرطة جهينة، انتحار "عبدالله.م" 12 عامًا - تلميذ.

أشارت التحريات الأولية إلى انتحار الطفل المذكور لتضييق أسرته عليه بسبب تصرفاته وكثرة اللهو.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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