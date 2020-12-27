أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شرطة الشرقية تطيح بشخص تورَّط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

Print
شرطة الشرقية تطيح بشخص تورَّط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها شرطة الشرقية تطيح بشخص تورَّط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقه

شرطة الشرقية تطيح بشخص تورَّط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)؛ تورَّط بارتكاب عدد من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاتَيْهما، اللذين تمثلا بسرقة المركبات، والاستيلاء على ما بداخلها. وتُقدَّر قيمة مسروقاته بـ (48.000) ريال.

وقد جرى إيقاف الجاني، واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.شرطة المنطقة الشرقية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020

"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020

"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"

"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف"

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة

شبكة عيون الإخبارية