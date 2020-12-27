​83 نائب فردي يتسلمون كارنيه عضوية البرلمان

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مصراوي Masrawy

(مصراوي):

أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائبًا من أصل (90) من النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن 5 محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مطروح.

وأضاف فوزي أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين المقبلين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردي، حيث الاثنين 28 ديسمبر سيتم استقبال نواب 10 غدًا الاثنين من محافظات بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ بإجمالي 108 نواب.

ويوم الثلاثاء سيتم استقبال نواب 12 محافظة هي الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، شمال وجنوب سيناء بإجمالي 86 نائبًا.

وأكد فوزي أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب انتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجّه فوزي الشكر للسادة النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.

يذكر أن 260 نائبًا من إجمالي 284 ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة أنهوا إجراءات استخراج كارنيهات العضوية.

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