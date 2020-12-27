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عبر "فيسبوك": أتابع بنفسي إجراءات لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

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السيسي عبر "فيسبوك": أتابع بنفسي إجراءات الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة" عبر "فيسبوك": أتابع بنفسي إجراءات لتنفيذ المرحلة الثانية من "حياة كريمة"

مصراوي Masrawy

07:18 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):
نشر الحساب الرسمي للرئيس عبدالفتاح في موقع "فيسبوك" تدوينة علق فيها الرئيس حول استكمال مبادرة "حياة كريمة" التي وجّه اليوم الأحد بالتوسع فيها لتشمل 1381 قرية بقيمة 500 مليار جنيه.

وقال الرئيس: "استكمالاً لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتي تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزًا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية.. سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان، خاصةً المدن الجديدة وتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية.

ووجّه الرئيس بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركزاً ومدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية، يسكنها 18 مليون مواطن، بتكلفة 500 مليار جنيه، بالإضافة إلى 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة"، في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور، تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، خاصةً المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتبطين الترع، وتطوير الوحدات الصحية والمنشآت التعليمية.​

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