سوريا.. قتلى باشتباكات متواصلة بين داعش والنظام

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جي بي سي نيوز :- تواصل قوات النظام السوري والميليشيات الموالية لها حملتها الأمنية الجديدة ضد خلايا تنظيم "داعش"، ضمن مثلث حلب -حماة- الرقة، وذلك بدعم وإسناد من قبل الطائرات الحربية الروسية التي تشارك بقصف مناطق انتشار التنظيم في المنطقة هناك.

هذه الحملة التي كانت قد بدأت يوم أمس الأربعاء، بعد قطع قوات النظام بطريق آثريا-الطبقة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال 24 ساعة الفائتة وسط قصف جوي مكثف، الأمر الذي أدى لسقوط خسائر بشرية بين الجانبين، إذ قتل 5 عناصر في قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بينما قتل 9 من التنظيم ، وفق "العربية" .