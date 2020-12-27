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أمين منطقة عسير يقف ميدانياً على عددٍ من المشاريع والخدمات بأبها

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أكد أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير

أمين منطقة عسير يقف ميدانياً على عددٍ من المشاريع والخدمات بأبها

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، اليوم الأحد، عددًا من المشاريع والخدمات البلدية في أبها، يرافقه عدد من منسوبي إدارة المشاريع بالأمانة.

وقال الدكتور وليد الحميدي إن هذه الجولة تهدف إلى متابعة الأعمال ميدانياً وتنفيذ الخطط والبرامج المُعدة من الأمانة، ومناقشة عددٍ من الاحتياجات والرؤى المستقبلية التي تتطلبها المدينة.

وأشار إلى أهمية دفع عجلة التنمية والتطوير للخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديم أرقى الخدمات البلدية، مشيدًا بنسب الإنجاز القائمة في عددٍ من المواقع المتنوعة، ومؤكدًا أنها محل متابعة الأمانة واستلامها في مواعيدها المحددة وفق أفضل التصاميم العملية.

وفي ذات السياق وخلال الجولة، وقف أمين المنطقة ميدانيًا على عددٍ من المواقع في مدينة أبها ومنها طريق الأمير سلطان وبعض مشاريع الطرق بالمدينة إلى جانب عددٍ من المواقع الأخرى التي تعمل عليها الأمانة حاليًا، ليتم إنجازها وفق أفضل الصور والنماذج التنموية التي تتناسب مع جغرافية المدينة.

يذكر أن أمانة المنطقة تتابع تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والحيوية في مدينة أبها التي ستسهم في تطوير وتنمية المدينة وجاءت بعد دراسات ميدانية لواقعها ومستقبلها الحضري، وفق توجيهات أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، ووزير الشؤون البلدية والقروية اللذين يحرصان على جودتها ومتابعتها دائمًا والحرص على دقة تنفيذها وتسليمها في المواعيد المجدولة مسبقًا.

أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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