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بعد قرارات بشأن كورونا.. وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الترم الأول

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بعد قرارات الحكومة بشأن كورونا.. وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الترم الأول بعد قرارات بشأن كورونا.. وزير التعليم يكشف مصير امتحانات الترم الأول

مصراوي Masrawy

06:49 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كتب– أسامة علي:

عرض الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراءات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول من السنة الدراسية الحالية لكافة المراحل التعليمية.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الاأد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة ، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكد شوقي، في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، أنه سيتم عقد الامتحانات وفقًا لما يتم تطبيقه من إجراءات احترازية ووقائية فى إطار التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وبما يضمن سلامة مختلف المشاركين في هذه الامتحانات.

وعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقف الخاص بالجامعات، وما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية للتعامل مع فيروس كورونا، والاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

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