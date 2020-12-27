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الجزائر تسجل 392 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

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الجزائر تسجل 392 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا الجزائر تسجل 392 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

06:57 م الأحد 27 ديسمبر 2020

الجزائر - (أ ش أ):
أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة بالجزائر، تسجيل 392 إصابة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة في يوم واحد.
وقال فورار في مؤتمر صحفي اليوم الأحد "إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 98 ألفا و249 إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2728 حالة وفاة".
وأضاف: "أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 65 ألفا و862 حالة بعد شفاء 357 حالة خلال يوم واحد، حيث أن أغلب الوفيات من بين كبار السن"، مشيرًا إلى وجود 44 مريضًا بالعناية المركزة.
وكانت أعلى حصيلة للإصابات بفيروس كورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.
يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.

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