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تونس تحتجز 28 صيادًا من أبناء كفرالشيخ

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تونس تحتجز 28 صيادًا من أبناء كفرالشيخ تونس تحتجز 28 صيادًا من أبناء كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

07:05 م الأحد 27 ديسمبر 2020

كفرالشيخ - إسلام عمار:

أعلن أحمد عبده نصار نقيب الصيادين في كفرالشيخ، اليوم الأحد، أن السلطات التونسية تحتجز 28 صيادًا من أبناء محافظة كفرالشيخ، منذ 3 أيام، وذلك أثناء رحلة صيد في مياه البحر المتوسط.

وأوضح نقيب الصيادين، في تصريحات صحفية، أن هؤلاء الصيادين المحتجزين لدى السلطات التونسية كانوا في رحلة صيد على متن مركبين الأول يسمى "حسن وحمادة"، ملك أحمد محمد الديب، وعلى متنه 16 صيادًا، والثاني يسمى "كريم وعلي"، وعلى متنه 12 صيادًا، ملك فرج محمد الديب، وجميعهم يقيمون بقريتي برج مغيزل، والسكري، التابعتين لمركز مطوبس.

وقال نصار إن المركبين كانا في رحلة صيد عادية في منطقة ساحلية دولية تسمى "مالطا بينك"، وتلك المنطقة يعمل بها جميع الصيادين المنتمين للدول المطل سواحلها على البحر المتوسط، وبسبب سوء الأحوال الجوية، دفعت الأمواج المركبين للدخول في المياه التونسية، فجرى القاء القبض عليهم، واحتجاز المركبين.

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