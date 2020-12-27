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نائب محافظ المنوفية يقدم التعازي لأسرة الطفلة "ليلى"

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نائب محافظ المنوفية يقدم التعازي لأسرة الطفلة "ليلى" نائب محافظ المنوفية يقدم التعازي لأسرة الطفلة "ليلى"

مصراوي Masrawy

07:02 م الأحد 27 ديسمبر 2020

المنوفية - أحمد الباهي:

تقدم نائب محافظ المنوفية، المحاسب محمد موسى، بالتعازي إلى أسرة الطفلة "ليلى شريف خيري - 4 سنوات"، والتي رحلت اليوم الأحد، بعد نحو أسبوع من عملية زرع كبد، بتبرع من والدتها، وظلت غائبة عن الوعي حتى وفاتها.

نشر نائب المحافظ بيانًا نعى فيه الطفلة، حيث قال: "يتقدم السيد محمد موسى نائب محافظ المنوفية بخالص العزاء والمواساة في وفاة الطفلة ليلى، والتي أجريت لها عملية زراعة الكبد منذ أيام بمعهد الكبد القومي. داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

وعم الحزن اليوم مدينة منوف في محافظة المنوفية مع تشييع جثمان الطفلة، والتي لاقت أخبار معاناتها مع جراحة في الكبد تفاعلاً كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية.

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