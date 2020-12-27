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خلفاً للراحل "البكري".. عماد عبد العزيز رئيسًا للزمالك

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خلفاً للراحل

عين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عماد عبد العزيز رئيسًا جديدًا للجنة المكلفة بإدارة نادي ، خلفًا للراحل أحمد البكري، الذي توفي الخميس الماضي بعد إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف عبد العزيز في تصريح للموقع الرسمي للزمالك: "الهدف الأسمى الذي ستعمل اللجنة من أجله هو إسعاد الجماهير التي تحيط الزمالك بحب كبير".

كما تعهد عماد عبد العزيز بالعمل خلال الفترة المقبلة على الحفاظ على مصالح النادي القاهري وإسعاد جماهيره.

وزير الشباب والرياضة عماد عبد العزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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