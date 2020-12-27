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شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا عدداً من المركبات واستخدموها في السطو على المتاجر

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شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا عدداً من المركبات واستخدموها في السطو على المتاجر شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا عدداً من المركبات واستخدموها في السطو على المتاجر
قُدرت قيمة المسروقات بـ 320 ألف ريال وتم إحالتهم إلى النيابة العامة

شرطة الرياض تطيح بـ 3 أشخاص سرقوا عدداً من المركبات واستخدموها في السطو على المتاجر

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت - بفضلٍ من الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، امتهنوا من خلالها سرقة المركبات واستخدامها في السطو على المتاجر والاستيلاء على ما تحويه من ممتلكات، وتقدر قيمة المسروقات بـ 320 ألف ريال.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة منطقة الرياض

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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