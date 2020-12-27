أخبار عاجلة

سفير الصين بالقاهرة: خطاب النوايا حول التعاون في مجال اللقاح دفعة قوية لتعزيز التعاون -
الرئيس السيسي مهنئًا بالعام الجديد: أدعو الله أن يكون حافلًا بالخير والعطاء -
"زين السعودية" تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال العام 2020 -
"الحارثي" مساعداً لمدير "صحة الطائف" -
رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل يتفقد ميدان فروسية رماح -
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية -
بسبب "كورونا".. ممنوع دخول رأس البر لغير قاطنيها -
‏الصحة العالمية تمنح موافقتها الطارئة على لقاح فايزر -
رئيس لجان التحكيم في "مهرجان الإبل": قراراتنا دقيقة.. ونسبة الخطأ في عملنا تكاد تكون معدومة -
"النقل والمواصلات" تتصدى لـ4173 مخالفة في محطات المترو والقطارات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يشدد على حظر إقامة الأفراح في الأماكن المغلقة

Print
محافظ بني سويف يشدد على حظر إقامة الأفراح في الأماكن المغلقة محافظ بني سويف يشدد على حظر إقامة الأفراح في الأماكن المغلقة

مصراوي Masrawy

06:46 م الأحد 27 ديسمبر 2020

بني سويف - حمدي سليمان:

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، على ضرورة وأهمية المتابعة المستمرة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي تتخذتها الدولة للحد من انتشار ، الخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة لتكثيف الحملات المفاجئة والمرور الميداني على مستوى المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات خاصة في الأماكن المغلقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، وغير الملتزمين بقرارات الحكومة المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد تزايد أعداد الحالات المصابة بالفيروس في الفترة الحالية وظهور موجة ثانية من الفيروس.

وشدد المحافظ على تنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية الخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 700 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري توفي بالسعودية

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 555 حالة وفاة و23477 إصابة بفيروس كورونا

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

بروتوكول بين "الزراعة والفاو" لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع السمكي في مصر

شبكة عيون الإخبارية