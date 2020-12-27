محافظ بني سويف يشدد على حظر إقامة الأفراح في الأماكن المغلقة

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

أكد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأحد، على ضرورة وأهمية المتابعة المستمرة لالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي تتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، الخاصة بالتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق والتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية المختصة لتكثيف الحملات المفاجئة والمرور الميداني على مستوى المراكز والمدن لمتابعة الالتزام بقرارات الدولة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة تنفيذ قرارات الحكومة وتوجيهات وزارة التنمية المحلية بحظر إقامة الأفراح وما يماثلها من مناسبات خاصة في الأماكن المغلقة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفين، وغير الملتزمين بقرارات الحكومة المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تنفذها المحافظة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصةً بعد تزايد أعداد الحالات المصابة بالفيروس في الفترة الحالية وظهور موجة ثانية من الفيروس.

وشدد المحافظ على تنفيذ قرار وزارة التنمية المحلية الخاصة بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.​