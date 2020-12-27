وفاة مدير الدعوة بمديرية أوقاف جنوب سيناء متأثرًا بكورونا

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جنوب سيناء - رضا السيد:

توفي الشيخ جلال شريف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كان مدير الدعوة ظهرت عليه أعراض الفيروس، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة به إيجابية، اثناء تواجده خارج محافظة جنوب سيناء بمسقط رأسه في محافظة المنوفية بمركز الشهداء، وجرى وضعه بالعزل الصحي لتلقي بروتوكول علاج الفيروس، وتدهورت حالته الصحية، ونقل إلى العناية المركزة على جهاز التنفس الصناعي، وتوفي متأثرًا بإصابته بالفيروس القاتل.

نعى المحافظ اللواء خالد فودة مدير الدعوة، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد ولكافة العاملين بمديرية الأوقاف لفقدهم رمزًا من رموز الدعوة والفقه.

كما نعت مديرية الأوقاف برئاسة الشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الاوقاف بجنوب سيناء، فقيدها الشيخ جلال شريف، مقدمين خالص العزاء لأسرة الفقيد.​