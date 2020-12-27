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بكين تصادق على اتفاقية مع تركيا تثير مخاوف مسلمي الإيجور

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بكين تصادق على اتفاقية مع تركيا تثير مخاوف مسلمي الإيجور بكين تصادق على اتفاقية مع تركيا تثير مخاوف مسلمي الإيجور

مصراوي Masrawy

06:37 م الأحد 27 ديسمبر 2020

بكين - (بي بي سي)

أعلنت الصينية المصادقة على اتفاقية تبادل مطلوبين أمنيًا مع تركيا، وهو الأمر الذي جدد مخاوف مسلمين صينين.

حيث يخشى مسلمون من أقلية الإيجور، من أن هذه الاتفاقية ستفضي إلى ترحيل أفراد من الأقلية الدينية كانوا قد لجأوا إلى تركيا ويشتبه في تورطهم في جرائم "إرهاب".

ولم يصادق البرلمان التركي بعد على الاتفاقية الموقعة عام 2017، لكن يتوقع أن تثير المصادقة قلقا في صفوف الإيجور المقيمين في تركيا، والمقدر عددهم بنحو 50 ألف شخص.

وبحسب التقارير الواردة من الصين فإن السلطات الصينية تعتقل نحو مليون شخص على الأقل أغلبهم من الإيجور في "معسكرات" تصفها بكين بأنها "مراكز تدريب" غايتها مساعدة السكان على "إيجاد وظائف والوقاية من التطرف".

وتربط الإيجور بتركيا صلات لغوية وثقافية، إذ تتحدث الأقلية لغة تركية.

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