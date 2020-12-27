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: الإغلاق الفوري والغرامة عقوبة دار المناسبات المخالفة لقرار إلغاء الاحتفالات

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الحكومة: الإغلاق الفوري والغرامة عقوبة دار المناسبات المخالفة لقرار إلغاء الاحتفالات : الإغلاق الفوري والغرامة عقوبة دار المناسبات المخالفة لقرار إلغاء الاحتفالات

مصراوي Masrawy

06:38 م الأحد 27 ديسمبر 2020

(مصراوي):

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة ، بمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وفي بداية الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين، وهو ما استلزم عقد هذا الاجتماع لمُناقشة الإجراءات التى سيتم اتباعها خلال الأيام المقبلة للحد من انتشار الفيروس.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشات حول عدد من الملفات، وتم التأكيد على إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أى احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات.

وتم التشديد على وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والإغلاق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على كل الفنادق فيما يتعلق بالأعداد المحددة في الأفراح، وأن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وفيما يتعلق بدور المناسبات، تم التوجيه بأنه فيما يتعلق بدور المناسبات التي يثبت مخالفتها وهي تتبع جهات في الدولة، فسيتم إحالة المسئولين فيها للتحقيق الفوري، وفي حالة تبعيتها لإحدى الجمعيات سيتم تطبيق الغرامة ثم اتخاذ إجراءات ضد مجلس إدارة الجمعية.

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مصراوي Masrawy

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