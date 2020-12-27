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انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط

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انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات بميناء دمياط

مصراوي Masrawy

06:36 م الأحد 27 ديسمبر 2020

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، انتعاشة في حركة تداول البضائع والحاويات، تزامنا مع الانتهاء من تداول 26 سفينة جرى تفريغها في الساحة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 6100 طن يوريا و1755 طن جبس و2900 طن زيت طعام و1500 طن فوسفات.

أضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع شملت 16528 طن ذرة و7853 طن قمح و3623 طن سكر، و66102 طن خردة و5400 طن فول صويا و 9660 طن فول، فضلاً عن 2319 رأس ماشية. ‎

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 179431 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 58748 طنًا.​

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