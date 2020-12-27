وفاة سابع مدير مدرسة بكورونا في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

توفي عبد المنعم حجازي مدير مدرسة دمشلي الابتدائية في محافظة البحيرة، اليوم الأحد، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

هذه الوفاة هي السابعة بين مديري المدارس في محافظة البحيرة خلال شهر، بعد أن سبقها وفاة 6 مديرين آخرين.

كانت محافظة البحيرة شهدت خلال الأيام الماضية وفاة كل من المهندس السيد دحروج مدير مدرسة إدكو الثانوية الزراعية، ومحمود الحسيني مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق بكفر الدوار، ومحمد بكري مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بدمنهور، وإبراهيم سلامة مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية التابعة لإدارة مركز دمنهور، والنقيب عبد القادر النقيب مدير مدرسة بني لقانة الابتدائية بإدارة شبراخيت، وألفت الوكيل مديرة مدرسة كوم مازن الابتدائية.​​