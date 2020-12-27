جامعة السويس تكرم طالب من ذوي الهمم فاز بميداليتين في بطولة الشهيد الرفاعي

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

كرم رئيس جامعة السويس الدكتور السيد الشرقاوي، اليوم الأحد، الطالب يوسف جلال محمد من ذوي الهمم، لتميزه رياضيًا وحصوله على ميداليتين في بطولة الشهيد الرفاعي للسباحة، التي نظمتها جامعة الإسكندرية في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر الجاري.

استقبل رئيس الجامعة الطالب يوسف بمكتبه عقب عودته من البطولة التي شارك فيها بسباق السباحة 50 متر حرة، و100 متر حرة، وحاز على ميداليتين فضيتين.

وقال الدكتور الشرقاوي إن الجامعة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ مناسب لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة.

وأضاف أن الجامعة ترعى أبنائها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة، وذلك بتشجيعهم وتوفير جميع الإمكانات والتدريب الذي يساعدهم لتحقيق أفضل المراكز الرياضية.