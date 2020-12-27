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بالصور.. محافظ أسيوط يشهد احتفال التضامن بيوم ذوي الهمم

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بالصور.. محافظ أسيوط يشهد احتفال التضامن بيوم ذوي الهمم بالصور.. محافظ أسيوط يشهد احتفال التضامن بيوم ذوي الهمم

مصراوي Masrawy

06:17 م الأحد 27 ديسمبر 2020

أسيوط - محمود عجمي:

شهد محافظ أسيوط اللواء عصام سعد، اليوم الأحد، فعاليات الاحتفال السنوي باليوم العالمي لذوي الهمم، الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي في المحافظة، بالتعاون مع كافة القطاعات التنفيذية، والذي عُقد بمرسى حورس السياحي في حديقة الفردوس بحي شرق، وسط إجراءات احترازية مششدة لمواجهة المستجد.

حضر الاحتفال المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة بأسيوط، والشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الأهلية، ومحمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم، وأيمن محروس رئيس حي شرق وضياء مكاوي مدير عام فرع الثقافة بأسيوط وخلف عمار مدير منطقة الفتوى والوعظ والاعلام الديني والدكتورة رحاب الداخلي رئيس قسم الاعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط ومحمد سعد مدير فرع جمعية الأورمان بأسيوط وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة، ولفيف من ممثلي وأعضاء الجمعيات الأهلية وجمعيات ذوي الهمم بالمحافظة.

خضع محافظ أسيوط لقياس درجة الحرارة والضغط والسكر والتعقيم بالكحول قبل الدخول للاحتفال. كما جرى استقبال 25% من القدرة الاستيعابية للمكان حفاظًا على مسافات التباعد الاجتماعي مع تعقيم المكان قبل الاحتفالية.

ووزع المحافظ، خلال الاحتفال، عدد 15 كرسيًا متحركًا وأجهزة تعويضية على الأشخاص المستحقين من ذوى الهمم، وفقًا لأبحاث مديرية التضامن الاجتماعي، مقدمة من جمعية الأورمان، فضلاً عن توزيع بعض الأجهزة التعويضية والكراسي المهداة من بعض مؤسسات المجتمع المدني والشركات الراعية للاحتفال.

كما افتتح المحافظ ومرافقوه معرض الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة لبعض المنتجات والمشغولات اليدوية من أعمال بعض الأشخاص ذوي الهمم.​

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